متحدث الهلال الأحمر فى غزة: نواجه مخزونًا صفريًا فى بعض الأدوية والمستلزمات

كشف محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، عن آخر مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة بعد استمرار القصف لليوم السابع على التوالي، مؤكدًا أن الاحتلال هاجم مركبات للهلال الأحمر رغم أنها محمية دوليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية،: "نعد متطوعينا للتعامل مع سيناريوهات تشابه الوضع الحالي ونعتبر أنفسنا شريان الحياة لمواطنينا".

أبومصبح: سيعلن القطاع الصحي الشلل بنسبة 90% في حالة الإخلاء

وأضاف: "إذا تم تنفيذ إخلاء محافظتي غزة وشمال غزة فسيعلن القطاع الصحي الشلل بنسبة 90%"، لافتًا إلى أن محافظة وسط غزة لا تملك إلا مستشفى واحدًا لا يكفي احتياجات المصابين والحالات الحرجة.

وشدد على ضرورة أن تبقى المستشفيات محمية وفي حالة تشغيل، مرددًا: "المستشفيات الميدانية لن تكون محمية من استهداف الاحتلال الذي استهدف مستشفيات معروفة".

وتابع محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة: "نواجه مخزونًا صفريًا بالفعل في بعض الأدوية والمستلزمات، والمصابون يفترشون طرقات المشافي بعد إسعافهم مبدئيًا لعدم توفر أماكن كافية لهذا العدد".