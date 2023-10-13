الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دعوة أممية لجمع 294 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين بالأراضى المحتلة

أهالي غزة
أهالي غزة

أطلقت الأمم المتحدة، فجر اليوم الجمعة، نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا النداء العاجل، إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ 77 شريكا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

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جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل"، إن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفتت الوثيقة إلى أن الأونروا التي تلعب دورًا فريدًا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة، و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء.

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وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق، ومثلها للمأوى و27 مليون مساعدات نقدية، و23 مليونا للرعاية الصحية، و21 مليونا للمياه، والنظافة و18 مليونا للحماية، و11 مليونا للتعليم.

جيش الاحتلال يدعو أهالي غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

وسبق ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أهالي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن حماس تختبئ داخل مدينة غزة في الأنفاق، تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء.

الامم المتحدة الاراضي المحتلة المجال الإنساني الضفة الغربية غزة

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