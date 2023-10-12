الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تحذر: الوضع الإنسانى فى غزة "مريع"

غزة
غزة

قال نائب رئيس برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة بريان لاندر، الخميس، إن الوضع الإنساني في غزة "خطير"، حيث يوجد نقص في الغذاء والماء و"ينفدان بسرعة، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وحذر لاندر من أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة موجودة على الأرض، وهى "تستجيب ونوفر الغذاء لآلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى المدارس وأماكن أخرى في جميع أنحاء المنطقة. لكننا سننفد قريبًا جدًا".

وقال لاندر: "ليس لدينا إمكانية الوصول إلى قطاع غزة المغلق. ونحن نتطلع إلى ضمان أن تكون لدينا وسائل لتوصيلها إلى هؤلاء الأشخاص مع تطور الأزمة، لافتًا إلى أن برنامج الأغذية العالمي "قلق للغاية" بشأن كيفية تطور الوضع، خاصة إذا لم تتم معالجة الوضع الإنساني.

البحث عن مأوى من أجل البقاء في هذه البيئة 

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وأضاف "أن الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى ويسعون جاهدين من أجل البقاء في هذه البيئة سيزدادون سوءًا مع مرور الوقت، وأعتقد أن قلقنا هو أنه ما لم نتمكن من الوصول إلى تلك المجتمعات، فإن الأشخاص الموجودين فيها سيموتون. 

وتابع "سيكون هناك وضع متطرف بالنسبة لهم، سواء من حيث الحصول على الغذاء للبقاء على قيد الحياة، أو المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أو توفير الخدمات الأخرى حتى فوق رءوسهم".

وقال لاندر إن برنامج الأغذية العالمي يدعو الأطراف "إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي للسماح بإيصال تلك الإمدادات إلى المجتمعات المحتاجة".

رئيس برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة الوضع الإنساني غزة خطير يوجد نقص في الغذاء والماء ينفدان بسرعة

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