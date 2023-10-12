الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: الحرب البرية على قطاع غزة قادمة لإنهاء سيطرة حماس

الحرب البرية على
الحرب البرية على قطاع غزة

قال المحلل السياسي جهاد حرب، إنه من الواضح أن الدعم الغربي الواسع الذي حظي به رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حكومة الحرب الجديدة هو استمرار قصف قطاع غزة، ومحاولة تغيير نظام الحكم في القطاع من خلال إنهاء حركة حماس.

وأضاف حرب، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الأمر واضح من خلال الإجراءات التي يعمد إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان حكومته الجديدة أو أركان الحرب الذين انضموا إلى هذه الحكومة، بالإضافة إلى الدعم غير المتناهي من قبل الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الدول الغربية مثل ألمانيا.

وأكد المحلل السياسي، أن الحرب البرية قادمة لا محالة، لكن حجمها يفترض أن يكون واسعًا مع الهدف الذي تم إعلانه بالأمس هو إنهاء حكم حماس وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة، وإنهاء عدم قدرتها للعودة من الجديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

حركة حماس القاهرة الإخبارية حكومة الحرب الجديدة الادارة الامريكية غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: "طوفان الأقصى" يحظى باهتمام الصحف والمواقع العالمية

أبو الفضل: القيادة المصرية كان لديها بُعد نظر ورؤية لما يمكن أن يحدث فى المنطقة

عاجل.. الصليب الأحمر فى غزة: يجب السماح بممر إنسانى للإبقاء على الوضع من الانهيار التام

مصطفى البرغوثى: نتنياهو أكبر كذاب وسيضحى بأسراه من أجل البقاء فى الحكم

خبير عسكرى: الاحتلال يسعى لتطهير غلاف غزة وتزع سلاح المقاومة

نتنياهو: إسرائيل انتقلت لمرحلة الهجوم وجلبنا دعمًا دوليًا غير مسبوق

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل قصف ميناء غزة لليوم الثالث

القاهرة الإخبارية: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف جنوب قطاع غزة الآن

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل