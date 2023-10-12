محلل سياسى: الحرب البرية على قطاع غزة قادمة لإنهاء سيطرة حماس

قال المحلل السياسي جهاد حرب، إنه من الواضح أن الدعم الغربي الواسع الذي حظي به رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حكومة الحرب الجديدة هو استمرار قصف قطاع غزة، ومحاولة تغيير نظام الحكم في القطاع من خلال إنهاء حركة حماس.

وأضاف حرب، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الأمر واضح من خلال الإجراءات التي يعمد إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان حكومته الجديدة أو أركان الحرب الذين انضموا إلى هذه الحكومة، بالإضافة إلى الدعم غير المتناهي من قبل الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الدول الغربية مثل ألمانيا.

وأكد المحلل السياسي، أن الحرب البرية قادمة لا محالة، لكن حجمها يفترض أن يكون واسعًا مع الهدف الذي تم إعلانه بالأمس هو إنهاء حكم حماس وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة، وإنهاء عدم قدرتها للعودة من الجديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.