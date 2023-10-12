القاهرة الإخبارية: "طوفان الأقصى" يحظى باهتمام الصحف والمواقع العالمية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن الصحف والمواقع العالمية واهتمامها بعملية "طوفان الأقصى" داخل الأراضي المحتلة، حيث لا تزال العملية وتطوراتها تحظى باهتمام أبرز الصحف والمواقع العالمية.

الأسوأ ينتظر جيش الاحتلال في غزة

صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت تقريرًا بعنوان: "الأسوأ ينتظر جيش الإحتلال الاسرائيلي في غزة".

ونقلت عن إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، قوله إن اقتحام غزة لن يكون بسيطًا أو ممتعًا، وذلك حين عقّب على تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتينياهو بتحقيق النصر الكامل على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.

ووصف أولمرت عملية الاجتياح البري على قطاع غزة بأنها مهمة معقدة للغاية ومليئة بالتحديات، مؤكدًا أنه من غير الواضح كم ستستغرق من الوقت وكم ستحصد من الأرواح.

الصحيفة البريطانية صورت مشهدين أحدهما يتمثل في استعدادات جيش الاحتلال لاجتياح بري وشيك على قطاع غزة، مع فرض حصار كامل على الشعب الفلسطيني، والمشهد الآخر يصور نظرات الهلع التي تسود أعين الفتيات الفلسطينيات المختبئات داخل أحد ملاجئ غزة احتماءً من قذائف جيش الاحتلال.

لم يعد هناك شيء متبقٍ أين أذهب؟

لم يعد هناك شيء متبقٍ أين أذهب؟.. عبر هذه الكلمات ألقت صحيفة ذا تايمز الضوء على مأساة الطفل الفلسطيني علي جادالله بعدما تهدم منزله وفقد أسرته في أعقاب عدوان جيش الاحتلال على جيش غزة.

في مكان ما أسفل ركام الأنقاض يبحث علي حاملا أخيه الصغير عن أي أثر لشقيقته دعاء وأشقائه الثلاثة الآخرين مناديًا عليهم، راجيًا أن يسمعوه متمنيًا أي إشارة تدل على أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

وجاء الرد عن طريق أفراد الدفاع المدني الفلسطيني الذين أعلنوا إنقاذ والدته وأخيه، ومازال علي متشبثًا بالأمل ورافضًا أي ثغر لليأس تقترب من عزيمته، على الرغم من عدم أي وجود إشارة على حياة باقي إخوته.

لقد طفح الكيل لم يعد ممكنًا التغاضي عما يحدث في فلسطين

في بيان مشترك نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، طالبت الجالية العربية والإسلامية في أستراليا الحكومة الفيدرالية والإعلام بإنهاء سياسة المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتحت شعار "لقد طفح الكيل لم يعد ممكنًا التغاضي عما يحدث في فلسطين"، أكد الموقعون علي البيان عدم الرضوخ لإسكات صوتهم بشأن القضية الفلسطينية، ودعا أفراد الجالية المسلمة في أستراليا إلى إضاءة المساجد بألوان العلم الفلسطيني، كما طالبوا أيضًا السياسيين الاعتراف بالضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

عائلات بأكملها دمرها القصف الفلسطيني في غزة.. عبر هذه الكلمات رسمت صحيفة "لوموند" فاجعة فقدان العائلات الفلسطينية لأفرادها في قطاع غزة.

وسلط التقرير الضوء على فاجعة المواطن الفلسطيني أحمد أبودان الناجي الوحدي من عائلته، حيث استشهد 14 شخصًا من أفراد عائلته من بينهم 4 أطفال.

الشهداء الأطفال الفلسطينيين في افتتاحية صحيفة مترو البريطانية

عنونت صحيفة مترو البريطانية افتتاحيتها بصور الشهداء الأطفال الفلسطينيين الذين استهدفتهم الغارات الجوية الإسرائيلية، ووفقًا لوزارة صحة الفلسطينية، أسفرت الغارات العنيفة والكثيفة لجيش الاحتلال عن استشهاد مئات الأطفال.

كما أظهرت إحدى الصور مشهد الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

صحيفة جابان تايمز اليابانية التي قالت إن الفلسطينيين في غزة ليس لديهم أمل أو مفر تحت نيران القصف الإسرائيلي، وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بعد نفاد الوقود، ودون كهرباء، ولا يمكن ضخ المياه إلى المنازل.

الحرب في غزة قد تقلب أمن الطاقة العالمي رأسًا على عقب هو عنوان تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث حذّرت فيه من تفاقم الصراع وتباعياته المتمثلة في إمكانية تعطيل إنتاج الغاز ونقاط الشحن الرئيسية.