الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة: القطاع على شفا مجزرة جماعية

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

كشف محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، آخر مستجدات الموقف في  قطاع غزة بعد استمرار القصف لليوم السابع على التوالي، مؤكدا أن كل سكان المحافظات المطلوب إخلاؤها الآن لم يعرفوا الخبر بسبب انقطاع الاتصالات ولا توجد مواصلات.

وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال أطلقت إنذارًا وعممته على جميع المؤسسات العاملة الدولية، في قطاع غزة، بضرورة توجهها إلى المحافظات الجنوبية، أي أن الاحتلال يود يقسم قطاع غزة إلى نصفين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب.

قوات الاحتلال تريد ترحيل 1.2 مليون مواطن خلال 8 ساعات 

وأضاف: "قوات الاحتلال تريد أن يرحل مليون و200 ألف مواطن في غزة، إلى الجنوب، وذلك خلال 8 ساعات فقط"، لافتا إلى أن هناك بعض المؤسسات نفذت بالفعل مثل "الأونورا".

وأكد محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، أن قطاع غزة وأهالي القطاع على شفا حفرة من وقوع مجزرة جماعية، إذ يقبع القطاع تحت انقطاع التيار الكهربائي، والاتصالات، مشيرًا إلى أن الموقف الإنساني أصبح في غاية الصعوبة، مرددًا: "على المجتمع الدولي أن يعي أن سكان قطاع غزة من البشر وأن ما يحدث لهم فعليًا يعد إبادة جماعية".

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