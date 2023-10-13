الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يفتح أبوابه للزائرين اليوم

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

يستقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، اليوم الجمعة زائريه وذلك عقب افتتاحه أول أمس الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتعرض “الدستور”، للقراء أسعار تذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني بعد افتتاحه وتطويره.

أسعار التذاكر ومواعيد المتحف 

 زائر مصري - عربي: 40 جنيها
 طالب مصري - عربي: 20 جنيها
 زائر أجنبي: 300 جنيه

 طالب أجنبي: 150 جنيها

-يتم الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية مع الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الزيارة

-يتم استخدام كاميرا المحمول مجانًا

-مواعيد زيارة المتحف اليوناني الروماني

-المتحف مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 9وحتى الساعة 5مساءً

أبرز المعلومات عن المتحف اليوناني الروماني 

-تم افتتاح المتحف بعد 18عامًا من إغلاقه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم.

-المتحف يضم 6 آلاف قطعة أثرية.

-تطوير المتحف حافظ على واجهته الكلاسيكية التي تشبه المباني الرومانية.

-يبلغ إجمالي مساحة مبنى المتحف 5200 م2.

مكونات المتحف بعد التحديث:

-مبنى المتحف

-الحديقة المتحفية "الباثيو"، بمساحة 724 م2

-الطابق الأرضي، وبه 27 قاعة عرض، على إجمالي مساحة 2416 م2، تُعرض القطع الأثرية فيها بالترتيب التاريخي، بداية من عصر ما قبل الإسكندر بالقرن الخامس قبل الميلاد، حتى العصر البيزنطي بالقرن السادس الميلادي، كما يشتمل الطابق الأرضي على مخازن الآثار ومعامل الترميم.

-المتحف يضم طابقًا إضافيًا يعلو الطابق الأرضي، يضم 4 قاعات، هي: قاعة التربية المتحفية، والأرشيف والتسجيل، و"الجيبسوتيكا"، وقاعة الدراسة.

- الطابق الأول، على مساحة 1340 م2، وتُعرض به القطع الأثرية وفقًا للتصنيف النوعي، ويضم عدة قاعات من بينها: قاعة النيل، والصناعة والتجارة، والعملة، والفن السكندري، والمنحوتات السكندرية، ومنطقة كوم الشقافة، بالإضافة إلى مكتبة للكتب النادرة، وقاعة للمحاضرات، ومخازن للآثار، وكافتيريات، ومطعم وخدمات أخرى.

-تم تزويد المتحف بقاعة المؤتمرات والمكتبة الخاصة بالمتحف اليوناني الروماني، والتي تضم العديد من الكتب النادرة بالعالم

-قاعة للتربية المتحفية لجذب الأطفال إلى المتحف، من خلال الورش والأنشطة المختلفة التي تهتم برفع الوعي الأثري لدى الأطفال

-قاعة المستنسخات الجبسية، والتي تشبه نماذج فنية بمتاحف عالمية، وقاعة للدراسة والدارسين.
 

تاريخ المتحف
 

فكرة إقامة المتحف تبلورت عام 1891م بهدف الحفاظ على التراث اليوناني والروماني، وقاما المهندسان الألماني ديتريش والهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي على طراز المباني اليونانية.

افتتح في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في عام 1895، وتم تسجيل المتحف ضمن الآثار الإسلامية والقبطية في عام 1983.

 

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