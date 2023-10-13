أطباء كفر الشيخ يختارون نقيبهم فى انتخابات التجديد النصفى

يقوم أطباء محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، باختيار نقيبهم من خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية، وذلك داخل مقر النقابة بجوار مستشفى كفر الشيخ العام، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

9 مرشحين يتنافسون في انتخابات نقابة أطباء كفر الشيخ

وتجرى انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، ويتنافس فيها 9 مرشحين من بينهم اثنان على مقعد النقيب و3 على مقعد العضوية فوق السن و4 على مقعد العضوية تحت السن.

المرشحان على مقعد النقيب هما، "الدكتور أحمد الجنزوري والدكتور وائل أبوالمجد محمد" والمرشحون على مقعد العضوية فوق السن أكثر من 15 عامًا هم: الدكتور إبراهيم عبدالمنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا، المرشحون تحت السن «أقل من 15 عامًا» هم "الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، الدكتور سعد محمد سعد، الدكتور محمد فكري، الدكتور محمود زيدان".

والمشاركة في انتخابات التجديد النصفي تبدأ بحضور الطبيب بالبطاقة الهوية الشخصية أو الكارنيه، ثم الاتجاه لمكان التحقق من البيانات بسجلات النقابة، وأخذ ما يفيد ذلك من الموظف، ثم الصعود لمقر الاقتراع والتصويت.

وبعد الانتهاء من الخطوات الأولى، يتوجه الطبيب إلى مكان المراقبين والمشرفين لاستلام أوراق الاقتراع والتوقيع وترك بطاقة الهوية، والاتجاه لأماكن الإدلاء بالصوت، ولا بد من اختيار طبيب واحد من قائمة المرشحين على مقعد نقابة عامة، وكذلك لا بد من اختيار عدد 3 من المرشحين على مقعد مجلس نقابة عامة فوق السن، بالإضافة لاختيار 3 من المرشحين على مقعد مجلس نقابة عامة تحت السن.



أما مقعد إقليم وسط الدلتا، فلا بد من اختيار طبيب واحد من قائمة المرشحين على مقعد إقليم وسط الدلتا، واختيار طبيب واحد من قائمة المرشحين على مقعد نقابة عامة، واختيار طبيب واحد من قائمة المرشحين على مقعد نقيب نقابة فرعية كفر الشيخ، كما يتم اختيار 2 أطباء من قائمة المرشحين على مقعد فوق السن 15 سنة نقابة فرعية كفر الشيخ، واختيار 2 أطباء من قائمة المرشحين على مقعد تحت السن 15 سنة نقابة فرعية كفر الشيخ، ثم وضع كل ورقة في الصندوق المخصص للفئة الخاصة به.