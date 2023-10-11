بمشاركة 500 طليع وطليعة.. عقد المؤتمر الوطني الثاني للنشء في كفر الشيخ

عقد اللقاء الحواري للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز شباب "بيلا والحامول" فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية مهارات النشء نحو بناء جيل من "قادة المجتمع المصري" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

رفع وعي وثقافة ومهارات النشء هو الهدف الرئيسي

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر الذى يضم أبناء مدن وقرى المحافظة، رفع وعي وثقافة ومهارات النشءو تعزيز قدراتهم تمهيدًا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية في المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.

أدارت اللقاء الدكتورة لمياء لطفي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وكانت محاور اللقاء الحوارى عن دعم قدرات النشء، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة، ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، بالإضافة إلي تأهيلهم وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة والأهم تدريبهم على التفكير بصورة إيجابية.

اختتم اللقاء باختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور المؤتمر القمى على المستوى القومى، فاعليات المؤتمر بكفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وحضور ومتابعة لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، وفريق عمل الإدارة ومتابعة محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا وفريق عمل الإدارة.