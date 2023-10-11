الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 500 طليع وطليعة.. عقد المؤتمر الوطني الثاني للنشء في كفر الشيخ

المؤتمر
المؤتمر

عقد اللقاء الحواري للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز شباب "بيلا والحامول" فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية مهارات النشء نحو بناء جيل من "قادة المجتمع المصري" تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

رفع وعي وثقافة ومهارات النشء هو الهدف الرئيسي

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر الذى يضم أبناء مدن وقرى المحافظة، رفع وعي وثقافة ومهارات النشءو تعزيز قدراتهم تمهيدًا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية في المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.

txt

إنشاء 153 ملعبا ورفع كفاءة 140 مركزا للشباب في كفر الشيخ

أدارت اللقاء الدكتورة لمياء لطفي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وكانت محاور اللقاء الحوارى عن دعم قدرات النشء، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة، ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، بالإضافة إلي تأهيلهم وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة والأهم تدريبهم على التفكير بصورة إيجابية.

اختتم اللقاء باختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور المؤتمر القمى على المستوى القومى، فاعليات المؤتمر بكفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وحضور ومتابعة لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، وفريق عمل الإدارة ومتابعة محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا وفريق عمل الإدارة.

بيلا شباب كفر الشيخ كفر الشيخ النشئ طلائع كفر الشيخ

مواد متعلقة

رئيس "كفرالشيخ الأزهرية" يتابع سير اختبارات المقرأة لمحفظي رواق الأزهر

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 9400 علبة سجائر مهربة في كفر الشيخ

وكيل "صحة كفر الشيخ" تقود حملة للمرور على المنشآت الصحية بـ"فوه"

محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية تفصيليًا

منح مالية لطلاب جامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة الطالب المنتج

حملات نظافة وإزالة إشغالات استعدادا لموسم الشتاء بكفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تنظم ندوات وفعاليات لتعزيز الهوية والانتماء لدى الطلاب

في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل إنجازات قطاع التعليم بكفر الشيخ خلال 10 سنوات

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

"بتروجت وبترومنت وعجيبة".. حقيقة وظائف شركات البترول فى مصر 2023

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه