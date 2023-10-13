محمد صلاح: نسعى للتعاون مع مختلف الشركات العالمية بهدف توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E- HAUTE الصينية والوفد المرافق لها، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بالضيوف، مستعرضًا الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه خلال اللقاء تمت مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين "الإنتاج الحربي" وشركة "E - HAUTE" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مستغلًا إمكانيات شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) في مجال الإلكترونيات، حيث تمتلك الشركة مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وبها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية، مضيفًا أن ما تمتلكه الجهتان من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

-شركة E-HAUTE الصينية تعد من إحدى أقوي شركات تصنيع الإلكترونيات بالصين



كما أستعرضت يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E -HAUTE الصينية؛ إمكانيات ومجالات عمل الشركة، موضحةً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضًا من منتجاتها بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربي المتخصصة في الإلكترونيات.

مضيفة أن شركة E-HAUTE الصينية تعد من إحدى أقوي شركات تصنيع الإلكترونيات بالصين، حيث تنتج الأجهزة الذكية الرقمية الأكثر مبيعًا في عدد من الدول من بينها الهند والصين.

-الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية

بدوره أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وقد حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، د. مهندس محمد مصطفى رئيس قطاع المشروعات المدنية، والمهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.