الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محمد صلاح: نسعى للتعاون مع مختلف الشركات العالمية بهدف توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E- HAUTE الصينية والوفد المرافق لها، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بالضيوف، مستعرضًا الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه خلال اللقاء تمت مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين "الإنتاج الحربي" وشركة "E - HAUTE" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مستغلًا إمكانيات شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) في مجال الإلكترونيات، حيث تمتلك الشركة مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وبها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية، مضيفًا أن ما تمتلكه الجهتان من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

 

-شركة E-HAUTE الصينية تعد من إحدى أقوي شركات تصنيع الإلكترونيات بالصين


كما أستعرضت يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E -HAUTE الصينية؛ إمكانيات ومجالات عمل الشركة، موضحةً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضًا من منتجاتها  بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربي المتخصصة في الإلكترونيات.
مضيفة أن شركة E-HAUTE الصينية تعد من إحدى أقوي شركات تصنيع الإلكترونيات بالصين، حيث تنتج الأجهزة الذكية الرقمية الأكثر مبيعًا في عدد من الدول من بينها الهند والصين.

 

-الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية

بدوره أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
وقد حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، د. مهندس محمد مصطفى رئيس قطاع المشروعات المدنية، والمهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E- HAUTE الصينية بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة E - HAUTE ووحدات الإنتاج الحربي المعدات

مواد متعلقة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

فصائل المقاومة: مقتل 13 من الأسرى لدينا فى القصف الإسرائيلى أمس

متحدث الهلال الأحمر فى غزة: نواجه مخزونًا صفريًا فى بعض الأدوية والمستلزمات

الأكثر قراءة

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

100 ألف جنيه للمرور من مولد السيد البدوى

تخفيضات 25% على الفراخ والبيض غدًا.. إليك قائمة الأسعار

كلمة الرئيس السيسى بحفل تخرج طلاب الكليات العسكرية تتصدر اهتمامات الصحف

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

غدا.. استكمال نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم

النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى هجوم على إسرائيل