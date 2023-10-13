الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة عبدالله الشريف ومطر وناصر وزوبع

مطر- عبد الله الشريف
مطر- عبد الله الشريف

تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا السبت، جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهما آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهما آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية.

حملت القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1371 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 26 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

المتهمون في القضية هم كل من  حمزة سعد أحمد زوبع، طبيب بشري، معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، محمد ناصر علي عبد العظيم، مذيع، السيد فرج محمد توكل، حاصل على بكالوريوس إعلام، عبد الله محمد أحمد الشريف، جلال عبد السميع عبد السلام، مدرس، حسين علي أحمد كريم، صحفي، ومحمد أنيس محمد الشريف، مهندس زراعي، محمد سيد سيد محمد عبد الرحيم، محاسب، حركي سيف، عبد الرحمن محمد زغلول، مصعب عبدالحميد، محمد عبد النبي فتحي، مصور، محمدوعلي محمد، صحفي، رضا السيد أبو الغيط، فني تخدير، محمد السيد أحمد، تاجر، محمود جمعة خليل، ياسر سيد أحمد، صحفى.

الدائرة الأولي إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى معتز مطر محمد ناصر حمزة زوبع

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