"المصريين الأحرار" يشيد برسائل كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الكليات العسكرية

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تضمنت من رسائل واضحة خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة جديدة تخريج أبناء تربوا على قيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن، تزامنًا مع إرساء قواعد الجمهورية الجديدة.

وإذ يرسل حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء أصدق التهاني لكل أبناء مصر البواسل الذين تسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية ليكونوا في صفوف الأبطال درعا وسيف لبلادنا العزيزة، وللقيادة السياسية الرشيدة التي ترنو في خطواتها الراسخة لحماية مقدرات الدولة المصرية وصون حقوق الأمة العربية وسلامة جوارها من الأشقاء والأخوة.



وقال الحزب في بيان صحفي – اليوم الخميس-، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء تأكيدًا للموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية والعمل بكافة قدراتها حتي يتوقف صراخ الأطفال وإرساء السلام والحفاظ علي مقدرات الشعب الفلسطيني، ولعل قول الرئيس واضحًا بأن بحكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي وجعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية؛ ومصر قائدها صمام الأمان المصري وعضّد وسند الأخوة والجوار.



وأضاف" المصريين الأحرار"، أن مصر تكرس جهودها كاملة لتحقيق السلام وسط صراع ضروس، ولعل المجتمع الدولي أمام محك الاختبار الحقيقي حيال ما يجري علي أرض فلسطين العزيزة ويتحمل مسؤوليات جسيمة تلزم الجميع بالتدخل ووصول المساعدات الإنسانية للشعب المُحاصر، والعمل على نسق الدولة المصرية لتحقيق السلام ووقف شلال الدماء الذي يسفر عنه الصراع العسكري وطالت نيرانه الأطفال والأبرياء.

وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار أننا نثق في المواطن المصري بان لديه من الفطرة التي تعطيه حكمة قراءة المشهد بعيون ثاقبة وفهم أسباب حزام إضرام النيران حولنا وتوقيته، وأيضًا وجب التوقف وسؤال أنفسنا ماذا لو لم يكن لدينا رئيسًا بقدرة وقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي لكانت النيران أكلت الأخضر واليابس.



وشدد على أن صمود واستقرار مصر بمثابة ركيزة السلام وطوق النجاة لأهلها وكافة الاشقاء، والفضل لله أولًا واختيار المصريين لشخص المناسب في المكان المناسب لولا لدينا رجل يعرف المعلومة ويُجيد موعد القرار ونحن على اعتاب موعد جديد للانتخابات نجدد عهد الاختيار لقائد مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي رئيسًا لبلادنا في مرحلة جديدة ورغم كافة التحديات لم تتوقف مصر برهة من الزمن عن التنمية ولم يتأثر أهلها الآلام وانعكاسات الأزمات.

ويرى حزب المصريين الأحرار أن خطاب الرئيس كان واضحًا للجميع دون استثناء أن مصر ورجالها تحفظ وتصون حدودها بكل قوة وعزم، ولن تفرط في ذرة من رمالها، كما أنها تدفع بكل قوة للحفاظ علي تحقيق الصالح الفلسطيني وقضيته ولن تسمح بتهويد الأمر وتصفية الحالة بالفكرة الخبيثة لإيجاد وطن بديل لاهل فلسطين الأعزاء فإن فلسطين حاضنة أهلها للمنتهى، ومن هنا يتوجه الحزب بالتحية والعرفان لقائد مصر الأمين على حفظ استقرار بلاده والمبادر لصون كرامة جواره، وجيش مصر الذي هو جزءًا لا يتجزأ من شعب مصر الساهرين على حماية مقدرات الوطن من قوى الشر وكل ما يحاك تجاه بلادنا العزيزة.