الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المصريين الأحرار»: الأمن القومي المصري على رأس أولويات القيادة السياسية

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

يُتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وتصاعد الوتيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية وما لها من تداعيات؛ وإذ يثمن الحزب رئيسًا وأعضاء الموقف والجهود المصرية العظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء المدنيين والحفاظ على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن سلامة واستقرار الأمن القومي المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، ولعل تصريح الرئيس واضحًا لاريب فيه بأنه لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، ونؤكد أن الشعب المصرى العظيم والصلد يدافع عن بلاده حتي الرمق الأخير دون هوادة.

استهداف مصر 

وأضاف «المصريين الأحرار»، أنه سبق وحذرنا مرارًا من استهداف مصر الحبيبة بالعديد من المؤامرات ووجود محاولات عديدة للنيل من صمام أمان الوطن ممثل في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يملك من مقومات ورؤية تحافظ علي مصر من الانزلاق في منعطف خطير - ولم يعبء الكثيرين بينما وصلت حد التجريح فيما نقول رغم أنها مبنية على دراسة وقراءة للمشهد العام عالميًا وإقليميًا ومحليًا.

وأكد الحزب في بيانه، أنه تم التوافق على دعم السيد عبد الفتاح السيسي، كمرشح في الانتخابات الرئاسية بناءًا على عدة دراسات ورؤية لقدرة الرئيس في تحقيق غايتنا  في حفظ سلام مصر وضمان استقرارها الداخلي والحدودي والتي ليست مجالًا للحياد أو المهادنة وبطبيعة الحال لن يتهاون مواطن مصري في حقه ومقدراته.

تسوية القضية الفلسطينية

ودعا “المصريين الأحرار”، جميع القوى الدولية والمؤسسات التي طالما تعلو أصواتها بالمناداة بحقوق الإنسان، للاضطلاع بدورها وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين والأبرياء، وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

المصريين الأحرار عصام خليل الأوضاع الساحة الفلسطينية المدنيين

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