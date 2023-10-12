برلماني: "التحالف الوطني" نجح في ترجمة توجيهات الرئيس السيسي لدعم غزة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بدعم ومساعدة وإغاثة الشعب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي المستمر حتى اللحظة.

ونوه “محسن" في تصريحات له، إلى إطلاق التحالف الوطني حملات للتبرع بالدم، لدعم فلسطين عبر سيارات متنقلة تجوب المحافظات، ووسط استجابة شبابية منقطعة النظير واعداد قافلة شاملة من المساعدات الإنسانية والعلاجية.

دعم القضية الفلسطينية أولوية

وقال محسن في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر لم تتأخر أبدًا عن دعم القضية الفلسطينية والرئيس السيسي يعتبرها أولوية مصرية وعربية، مشيدًا بالتفاعل الهائل والواسع من جانب التحالف الوطني لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.

واستعد التحالف الوطني وجهز قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية وتضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء في فلسطين التى يتعرض شعبها لجرائم حرب من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

دور التحالف الوطني للعمل الأهلي

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، يقوم بدور انساني كبير ويواصل جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، فى إطار دعم وتضامن مصر لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

واختتم النائب احمد محسن بالتحذير، من موجة العدوان الإسرائيلي الراهنة قائلا انها الأخطر والأكثر وحشية وقد تدفع المنطقة كلها الى الفوضى، وعدم الاستقرار مطالبا الحكومة الاسرائيلية بالانصياع لدعوات السلام ووقف حمام الدم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع عدد من قادة ورؤساء الدول والقوى الفاعلة في المنطقة بهدف التوصل لوقف التصعيد الجاري في فلسطين.