مش ساكتين.. السيسى: نسعى لوقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطينى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نحاول الوصول لوقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتصالاتنا لا تنتهي.
وأضاف، خلال كلمته في حفل تخريج الكليات العسكرية: "إحنا بنكلم الجميع، القادة والمسئولين وهما بيكلمونا، والكل مهتم وإحنا حريصين أن المساعدات سواء طبية أو إنسانية في الوقت الصعب ده تصل للقطاع في غزة".
وتابع: "الفترة الحالية بيتردد كلام كتير وشائعات وفيه مغرضين، إحنا مش ساكتين وبنتحرك مع أشقائنا قادة الدول العربية ومع أصدقائنا وحلفائنا من أجل إيجاد حل للموضوع".
وأردف: "نحن متعاطفون لكن وإحنا بنتعاطف لازم نتعامل بعقولنا عشان نصل إلى السلام والأمان بشكل لا يكلفنا الكثير".