الرئيس السيسى: على المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته لوصول المساعدات للشعب الفلسطينى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موقف مصر راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل.

وأضاف خلال تشريفه حفل تخرج الكليات العسكرية، بحضور عدد من الوزراء وأهالي الطلاب: "يتحتم على مصر أن لا تترك الأشقاء الفلسطينيين ومصر تسعى للسلام، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني".

ودعا المجتمع الدولي، اليوم، أن يتحمل مسئولياته لوصول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأكد أن مصر مستعدة لتسخير كل قدراتها للوساطة لحدوث السلام دون قيد أو شرط، مطالبا بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم والجلوس على مائدة المفاوضات.