الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حازم الملاح: "الحوار الوطني" طرح العديد من التوصيات الثقافية المهمة

صورة من الندوة
صورة من الندوة

قال الكاتب الصحفي حازم الملاح إن الحوار الوطني الذي عقد هذا العام، استطاع عبر لجنة الثقافة والهوية الوطنية عمل جلسات مكثفة لتطوير الثقافة في مصر. 

الهوية والثقافة الوطنية

وأشار “الملاح” خلال ندوة "الثقافة والهوية الوطنية" بمعرض زايد للكتاب اليوم الخميس، إلى أن الدستور المصري أكد على حرية الإبداع في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الثقافي.

ورصد “الملاح” بعض توصيات التي أخرجها “الحوار الوطني” ومنها ضرورة دعم المؤسسات الثقافية للمجتمع المدني المهتم بالثقافة وكذلك ضرورة تعديل التشريعات المنظمة لعمل النقابات ودعم المنح التي تقدمها الوزارة لتشجيع المبادرات الثقافية.

وتطرق إلى أن دعم البحوث والدراسات الثقافية من ضمن المحاور التي تناولتها مناقشات “الحوار الوطني” ضمن محاوره السياسية والاجتماعية.

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دمج التراث الثقافي 

واختتم “الملاح” كلمته، بالحديث عن ضرورة مشاركة مصر في الفعاليات الثقافية العالمية وتعزيز حضور القوى الناعمة المصرية فضلا عن أهمية سن التشريعات لحماية حرية الإبداع والملكية الفكرية.

وعقدت الندوة بعنوان "الثقافة والهوية الوطنية" ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب،  تحت رعاية وزارتى الثقافة والإسكان ومحافظة الجيزة.

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قبل انطلاق الدورة التاسعة.. كل ما تريد معرفته عن معرض زايد للكتاب

حازم الملاح الحوار الوطنى لجنة الثقافة والهوية الوطنية الهوية الوطنية الثقافة الثقافة والهوية الوطنية

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