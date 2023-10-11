افتتاح الدورة التاسعة لمعرض الشيخ زايد للكتاب بعنوان "ثقافة ونصر"

افتتح الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، معرض الشيخ زايد للكتاب في دورته التاسعة بعنوان "ثقافة ونصر" والمقام بمدينة الشيخ زايد خلال الفترة من ١١-٢٢ أكتوبر الجاري، والتي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ١٩٧٣، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الجيزة، وتنظيم مؤسسة زايد للابداع بلا حدود، بحضور المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد سابقا، ومكلف حاليا برئاسة مدينة المنيا الجديدة، والمهندس أحمد أبوحسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، والمهندس عادل لطفي، رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد للابداع والتنمية، والمهندس محمد عبدالظاهر، رئيس مجلس إدارة شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة - أبرز المساهمين.



وعقب الافتتاح، تفقد الدكتور حسن الشوربجي، أجنحة المعرض التي تضم العديد من الكتب، واستمع إلى شرح واف من قبل مسئولي دور النشر، معربا عن سعادته بإقامة المعرض وسط الزخم من المشاركين من دور النشر، ومؤكدا ان المعرض يعد تجربة رائدة في القطاع الثقافي وسيعد إضافة كبيرة لثقافة رواده بمختلف فئاتهم العمرية.

وألقى الدكتور حسن الشوربجي، كلمة عبر فيها عن الشعور بالفخر والامتنان بهذا المعرض، مبلغا تحيات وسعادة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمعرض والحضور، وأن رسالة الهيئة هي تحقيق التنمية المتكاملة على المستويات كافة، وأن تجربة المعرض سيتم العمل على تطبيقها بأكثر من مدينة جديدة، ومشيدا بحسن التنظيم وخاصة أن المعرض توافق مع الذكرى الـ٥٠ لانتصارات حرب أكتوبر، ومقدما الشكر للجميع.



ثم حضر الدكتور حسن الشوربجي، فعالية ثقافية مقامة على هامش المعرض بمناسبة الاحتفال باليوييل الذهبي لنصر أكتوبر، بدات بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات للمشاركين، وعدد من العروض الفنية والثقافية.



وأوضح الشوربجي، أن المعرض يشارك به العشرات من دور النشر والمؤسسات الثقافية المصرية والدولية ابرزها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومؤسسة دار المعارف، وهيئة البريد المصري، ودار الشروق للنشر، والمؤسسة المصرية اليابانية، واتحاد الناشرين العرب، واتحاد الناشرين المصريين، وغير ذلك من المشاركين، متمنيًا للمعرض النجاح والتوفيق وتأدية الدور المنوط به.

مدينة الشيخ زايد سباقة في تنظيم الفعاليات المفيدة لسكانها





كما شهدت فعاليات الافتتاح، كلمة للمهندس عادل لطفي، أعرب خلالها عن سعادته بالتنظيم الجيد والتوسع للمعرض، ومقدما الشكر والتقدير لجميع المساهمين والعاملين بهذا الحدث، موجهًا الشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمه للمعرض ولمدينة الشيخ زايد، ومتمينا أن يتم تعميم التجربة بجميع المدن الجديدة.



كما ألقى المهندس أحمد مصطفى، كلمة رحب فيها بالحضور، مشيدا بدور القراءة التي تعد غذاء للروح، وأن مدينة الشيخ زايد سباقة في تنظيم الفعاليات المفيدة لسكانها.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أشهر مراسل صحفي على الجبهة شخصية المعرض، كما يضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعددا من الأنشطة المتنوعة للأطفال بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.

المعرض يقام علي مساحة ٣٠٠٠ متر مربع ويتضمن صالةعرض رئيسية يشارك بها أكثر من ١٢٠ ناشرا ومكتبة وتعرض الآلاف من الاصدارات القيمة والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال وتنظمه مؤسسة زايد للابداع والتنمية بالتعاون مع جهاز مدينه الشيخ زايد ومجلس امناء المدينة وجمعية المستثمرين.

ويفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور في الأيام المحددة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا حتي العاشرة مساءً ويتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقي احتفالًا بمئوية الفنان سيد درويش.

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