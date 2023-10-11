قبل انطلاق الدورة التاسعة.. كل ما تريد معرفته عن معرض زايد للكتاب

تنطلق اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، فمن المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور اعتبارا من الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، ويستمر حتى مساء يوم 22 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن المعرض يقام في شارع الروضة بجوار سور كلية الهندسة في قلب مدينة الشيخ زايد، ويتضمن مسرحا للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم، كما سيتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقي احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.

ويشارك في معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب أكثر من ١٠٠ دار نشر وهي كالتالي:

وإليك النشاط الثقافي والفني للمسرح:



معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب

ويحل الكاتب الصحفي الراحل جمال الغيطاني شخصية المعرض هذا العام، الروائي الكبير الذي حارب وشارك على جبهة النصر فى حرب أكتوبر المجيدة كمراسل صحفي؛ حيث تقام فعاليات المعرض هذا العام تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للانتصار العظيم.

كما تتخلل فعاليات الدورة التاسعة لقاءات وندوات عن أبرز الأدباء والمفكرين والفنانين اللذين عاصروا وشاركوا في النصر.

سبق وأعلنت إدارة المعرض عن اختيار الناشر محمود عبدالنبى مديرًا لهذة الدورة الاستثنائية التي تواكب شهر النصر، وصرح "عبد النبي" بأن المعرض الذى يقام علي مساحة 2000 متر بارض كلية الهندسة بوسط مدينة الشيخ زايد سيشارك فيه أكثر من 100 دار نشر؛ ويتضمن برنامجه أكثر من 40 ندوة لكبار الأدباء والمثقفين.

وأضاف مدير المعرض، أن الدورة التاسعة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب سوف تتضمن برنامجا خاصا للأطفال سوف تقام أنشطته في الفترة الصباحية من العاشرة حتى الثانية ظهرًا، على أن تقام الندوات في الفترة المسائية من السادسة إلى العاشرة مساءً.

الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب

كانت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، قد نظمت الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب، خلال الفترة من 12 أكتوبر 2022 وحتى 24 من الشهر ذاته، بجوار كلية الهندسة بالحي الأول بالشيخ زايد؛ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتنظيم بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد.

وشارك في الدورة الثامنة من "زايد للكتاب" 85 دار نشر، ووقع الاختيار على أديب الأجيال وكل العصور أديب نوبل "نجيب محفوظ" ليكون شخصية المعرض، وجاءت الجمهورية العربية السورية ضيف هذه الدورة من خلال اتحاد الناشرين السوريين، وبالتعاون مع السفارة السورية بمصر والجالية السورية، للتعريف بالثقافة السورية وتعزيز العلاقات الثقافية.

وأقيم على هامش المعرض برنامج ثقافي متميز بمشاركة فاعلة لهيئة قصور الثقافة وندوات للمشروع الوطني للقراءة، وبرنامج الثقافية السورية، وكذلك ندوات للاحتفال بالأديب العالمي نجيب محفوظ.