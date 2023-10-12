كيف تفاعل المصريين مع "طوفان الأقصى"؟

اتفق المصريون في ردود أفعالهم حول طوفان الأقصى ، وما يدور من أحداث مؤسفة في فلسطين، حيث نددوا بما يقوم به جنود الاحتلال الإسرائيلي من هجوم شرس على مدنيين عزل، وتدمير أحياء كاملة ، كما اتفقت منشورات المصريين وتعليقاتهم في مناصرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

المؤسسات تساند الأقصى

أصدر عدد من المؤسسات بيانات صحفية تندد بالأحداث الراهنة، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي أعلن تضامنه مع الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

ردود الأفعال حول مواقع التواصل الاجتماعي

سادت حالة من الغضب في مصر، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت منشورات على كافة المواقع تبرز دعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني، ودعم وتشجيع للدولة المصرية على إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني المنكوب، ونشر فيديوهات تشجع عمليات طوفان الأقصى، وتندد بما تقوم به إسرائيل من أفعال ضد الشعب الفلسطيني، وسادت موجة الدعم مستمرة لفلسطين.

تاريخ دعم مصر لفلسطين

ولم يكن هذا أمرًا غريبًا على الشعب المصري حيث شهد التاريخ على مواقف مصر مع القضية الفلسطينية ، والتي تلخص أبرزها: