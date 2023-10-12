الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تبدأ رحلات إجلاء رعاياها من إسرائيل

بريطانيا
بريطانيا

نظمت المملكة المتحدة رحلات طيران لإخراج البريطانيين من إسرائيل وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان وزارة الخارجية، أنه من المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى تل أبيب اليوم، كما ستغادر رحلات أخرى خلال الأيام المقبلة، وفقًا للوضع الأمني ​​على الأرض.

وأرسلت المملكة المتحدة، أيضًا، إلى إسرائيل فريق انتشار سريع، لمساعدة الرعايا البريطانيين على الأرض.

كانت حركة حماس شنت هجومًا شاملًا على إسرائيل السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في بلدات حدودية إسرائيلية، وتم احتجاز نحو 150 شخصًا كرهائن في قطاع غزة.

وبعد ذلك، أعلنت إسرائيل إغلاق قطاع غزة. مع ذلك أشار جيش الاحتلال إلى أن حماس دمرت المعابر إلى المنطقة الساحلية.

كما ردت إسرائيل بعدوان واسع وقصف جوي عنيف على قطاع غزة. ووفقًا لوزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية، فإن هناك أكثر من 1400 شهيد وأصيب نحو 6000 آخرين.

المملكة المتحدة إسرائيل البريطانيين وزارة الخارجية بلومبرج

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