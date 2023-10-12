الخميس 12 أكتوبر 2023
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مصر

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

جريدة الدستور

وصلت شحنة مساعدات طبية وأدوية أردنية إلى شمال سيناء، اليوم الخميس،، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.

واستقبل اللواء المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، أمجد العضايلة السفير الأردني بالقاهرة والوفد المرافق له، في حضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وأكد محافظ شمال سيناء على الجهود الرسمية التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية، لاحتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات، مشيرًا إلى استعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وقال السفير الأردني بالقاهرة، إن الأردن يقود جهودًا سياسية ودبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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