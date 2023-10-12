الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عامل: فخورون بإنجازات الرئيس السيسى وجاهزون لدعمه فى الانتخابات (فيديو)

أحمد محمد، أحد العمال
أحمد محمد، أحد العمال المشاركين

قال أحمد محمد، أحد العمال المشاركين في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي يعمل بشكل دءوب على خدمة الأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، الأمر الذي دعا ملايين المصريين إلى التمسك بدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتابع، في تصريحات لـ"الدستور": الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم لعمال مصر العديد من المشروعات الرئاسية التي طورت البنية التحتية والمصانع والمدارس في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا".

"بكرى" يشارك في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى 
شارك النائب والإعلامي مصطفى بكري، في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة. 

كما شارك في المؤتمر عدد من العمال، أبرزهم عمال وزارة الأوقاف، الذين جاءوا لإعلان دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك، أيضا، في المؤتمر العديد من عمال الشركات، سواء القطاع العام أو الخاص، وكان أبرز المشاركين النقابة العامة للاتصالات، والتي حضر منها عدد كبير جدًا من العمال، رافعين أعلام مصر لإعلان تأييدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة  2023/ 2024.

كما شاركت النقابة العامة لعمال المرافق في المؤتمر، والذين أكدوا أنهم جاءوا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، موجهين الشكر للرئيس على جهوده العظيمة في إصلاح مصر.

اتحاد نقابات عمال مصر: العمال جميعًا داعمون للرئيس السيسى 

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تأييد الرئيس السيسى لم يأتِ من فراغ، فهدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كافة المجالات، والتى حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس "سى" فى عهد الرئيس السيسي. 

وطالب "جبران" عمال مصر بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تُمارس فيه الديمقراطية، وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديًا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصري.

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