«كاف» يعلن عن راع جديد لبطولة دورى السوبر الإفريقى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة "Visit Saudi" السعودية، لرعاية بطولة دوري السوبر الإفريقي، في نسخته الأولى.

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي "الشراكة مع "Visit Saudi"، تعد علامة فارقة لكرة القدم الإفريقية والسياحة السعودية، إذ تخلق جسرًا وشراكة بين عالمين يشتركان في شغف عميق بكرة القدم".

"الطرفان منفتحان على توسيع هذا التعاون للنسخ المقبلة من الدوري الإفريقي، ويلتزم الطرفان بنجاح هذه الشراكة والأثر الإيجابي الذي ستحدثه على التنمية والقدرة التنافسية العالمية لكرة القدم الأفريقية والسياحة السعودية".

وتعد النسخة المقبلة، من بطولة الدوري الإفريقي أو السوبر ليج، هي الأولى التي ينظمها "كاف"، على مدار تاريخ مسابقاته القارية المختلفة، سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكوؤس الإفريقية بمسماها القديمة أو كأس الكونفيدرالية بمسماها الحديثة، فضلا عن بطولات كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى تاريخيًا، من بطولة السوبر "ليج"، خلال الفترة من 20 أكتوبر الحالي حتى 11 نوفمبر المقبل، حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، وذلك بمشاركة 8 فرق هم الأهلي على رأس هذه الأندية، يليها سيمبا التنزاني، والترجي التونسي والوداد المغربي، وإنيمبا النيجيري وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وبترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

ويبدأ الأهلي مشواره وظهوره الأول تاريخيا بدوري السوبر الإفريقي، أمام سيمبا التنزاني.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ويبدأ الأهلي مشواره بالسوبر "ليج" الإفريقي، بمواجهة فريق سيمبا التنزاني، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، في تمام السادسة مساء، على الملعب الوطني بمكايا بالعاصمة دار السلام، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.

وفي حالة تخطي الأهلي عقب بطل تنزانيا، سيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.