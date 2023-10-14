اليوم.. الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديسة ثيؤدورة الملكة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى نياحة القديسة ثيؤدورة الملكة، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 263 للشهداء سنة 547م تنيحت القديسة ثيؤدورا الملكة زوجة الإمبراطور يوستنيان. كان أبوها يدعي أكاكيوس من رجال الإمبراطور يوستنيان فرباها تربية حسنة وأدبها بالآداب المسيحية ونظرا لجمالها الباهر فقد تزوجها الملك يوستنيان فظهرت مواهبها الكثيرة فأحبها الشعب وأطاعها بسبب دورها الكبير في الإصلاحات الإجتماعية وبناء الكنائس والمستشفيات .

تمسكها بالأرثوذكسية

وكانت متمسكة بأرثوذكسيتها رغم أن زوجها الذي كان خلقيدونيا . لذلك كانت توقر القديس ساويرس بطريرك أنطاكية بسبب معتقده القويم. كما كانت تسند الكنيسة المصرية غير الخلقيدونية. هذا وقد نمت الأرثوذكسية في عهدها نموا عظيما. ولما أكملت سعيها الصالح تنيحت بسلام.

من جهة أخرى، نظّم معهد القديس مار مرقس الرسول للدراسات الليتورچية القبطية التابع لكنائس قطاع وسط القاهرة المؤتمر الرابع بعنوان "دراسة في سر مسحة المرضى"، في الفترة من الخامس وحتى السابع من أكتوبر الجاري، في مركز العائلة المقدسة الثقافي بدير السيدة العذراء "المحرق" في أسيوط، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.