الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

الحركة المدنية الديمقراطية
الحركة المدنية الديمقراطية

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمراً شعبياً لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، بمقر حزب المحافظين، مساء أمس الأربعاء، حيث وجّه رؤساء أحزاب الحركة المدنية والمشاركون تحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في مواجهة العدوان الصهيوني.

كما أكد المتحدثون أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني في مقاومة احتلال أرضه.

وأوضح المشاركون من رؤساء أحزاب الحركة والضيوف أن المؤتمر يحتفي بما أنجزته المقاومة، والتي تحققت يوم السابع من أكتوبر 2023، وهو امتداد لنصر عظيم للشعب المصري والعربي حدث في السادس من أكتوبر 1973. 

وأكد الحضور أن مصر طرف في الصراع العربي الصهيوني وشريك أصلي في مقاومة الكيان الصهيوني.

مطالب واقتراحات دعم الشعب الفلسطينى

وأعلنت الحركة عن مجموعة من المطالب والاقتراحات الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية:

أولًا: تنظم الحركة المدنية الديمقراطية حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء في جميع مقرات أحزاب الحركة المدنية، وسيتم توصيل المساعدات عبر معبر رفح من خلال قوافل شعبية تنظمها الحركة المدنية بالتنسيق مع السلطات المعنية.

ثانيًا: تطالب الحركة المدنية الديمقراطية أحزابها والشعب المصري بالتبرع على حساب الهلال الأحمر لحساب الشعب الفلسطيني.

ثالثًا: تدعم الحركة المدنية الديمقراطية قرارات الدولة المصرية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وتدين بكل قوة قيام جيش الاحتلال بضرب معبر رفح الفلسطيني.

رابعًا: ستعقد الحركة المدنية مؤتمراً وطنياً مع بقية الأحزاب والجمعيات والمؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة.

خامسًا: نطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب.

سادسًا: كما ستتقدم الحركة المدنية بطلب لوزارة الداخلية لتنظيم تجمع سلمي في المكان الذي تحدده الجهات المعنية لدعم الشعب الفلسطيني.

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