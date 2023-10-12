ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة لـ1385 شهيدًا و6229 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1385 شهيدًا و6229 جريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدًا و6049 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدًا و180 مصابًا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

وزارة الخارجية الفلسطينية

من جهتها؛ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الاحتلال التي يرتكبها بأسلحته الفتاكة بما فيها المحرمة دوليًا ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات ميليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية وهجماتهم.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم، بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال هذا اليوم بإطلاق الرصاص الحي على موكب تشييع شهداء قرية قصرة ومركبات الإسعاف التي تقلهم، ما أدى إلى استشهاد مواطن ونجله، وكذلك اعتداءات ميليشيات المستعمرين على بلدتي الساوية وترمسعيا وعربداتهم وهجماتهم على المواطنين ومركباتهم في الشوارع، فيما يشبه الحرب المفتوحة على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم واستباحة حياتهم، في ظل تفاخر الوزير الفاشي بن غفير بتوزيع المزيد من قطع السلاح على غُلاة المستعمرين وتوفير الحماية لهم، كسياسة إسرائيلية رسمية تُسهّل على جنود الاحتلال والمستعمرين إطلاق النار على المواطن الفلسطيني الأعزل، والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب.

وحذرت من استمرار إغلاق جميع الأبواب أمام الشعب الفلسطيني؛ لمنعه من نيل حريته واستقلاله.

عملية طوفان الأقصى

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

عملية السيوف الحديدية

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت الماضي، أعلنت إسرائيل عن تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل الإثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.