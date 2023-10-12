الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيمبابوى تُعرب عن قلقها إزاء التطورات المتصاعدة فى الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية

عبرت السلطات الزيمبابوية عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأدانت وزارة الخارجية والتجارة الدولية في زيمبابوي الاستهداف العشوائي للمدنيين، خاصة النساء والأطفال، والاستخدام غير المتكافئ للقوة، ودعت إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى الجرحى والنازحين.

وأكدت زيمبابوي أن التطورات المأساوية الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى العملية السياسية، من أجل إيجاد حل دائم وعادل يحترم حق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير، على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.

هيئة شئون الأسرى والمحررين

وفي وقت سابق، حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من "التصعيد الخطير الذي تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والذي يجعل من حياة معتقلينا ومعتقلاتنا في خطر وتهديد حقيقي".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ الساعة الثانية من ظهر أمس وحتى هذه اللحظة بمثابة خطوة انتقام مقلقة، إذ لا يُعقل أن يُترك ما يقارب ألف معتقل بلا ماء لكل هذه الساعات، والتي تتجاوز حدود المنطق".

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التوجه فورًا إلى سجن النقب، وإجبار إدارة السجن على إعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، وأن تتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

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السلطات الزيمبابوية التطورات الشرق الأوسط النازحين الإحتلال الإسرائيلي

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