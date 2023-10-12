شكرى: نتوقع أن تخفف زيارة وزير الخارجية الأمريكى التوتر بالمنطقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة مرتبطة بالتطور الحادث في قطاع غزة، ونتصور أن هدف الزيارة تخفيف التوتر.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني ونقلته قناة “إكسترا نيوز” أن دولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تسعى دائمًا لاحتواء الأزمات وتخفيض التصعيد في وتيرة الصراع العسكري واستعادة استقرار المنطقة وليس في تعزيز مزيد من الأعمال العسكرية.

وتابع أن تلك العمليات العسكرية تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع اعتبارات حقوق الإنسان لذلك نتوقع أن تخفض هذه الزيارة حدة التوتر ووقف أي تجاوزات قد تحدث.