الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 1203 فلسطينيين وإصابة 5700 فى غزة

استشهاد 30 فلسطينيا
استشهاد 30 فلسطينيا

 أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة. 

قالت وزارة الصحة: "لقد وصلت حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلًا و180 جريحًا في الضفة الغربية المحتلة".

وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبوالريش، في وقت سابق اليوم: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

استشهاد 30 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

واستشهد 30 فلسطينيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، اليوم الخميس، مع تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

قصف إسرائيلي مستمر 

وأوضحت المصادر أن 15 آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا فوق رءوس ساكنيه في شمال قطاع غزة.

هجمات إسرائيل على قطاع غزة

وحسب المصادر، استهدفت هجمات إسرائيل أحياء سكنية ودمرت عشرات المنازل وبرجًا سكنيًا بالكامل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ يوم السبت الماضي 1100، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5300 نحو 60% منهم من الأطفال والنساء.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن سلاح الجو قام بالقضاء على محمد أبوشمالة، القيادي في القوة البحرية التابعة لحركة حماس في منطقة رفح.

وذكر الجيش في بيان أنه تم استخدام منزل أبوشمالة كمخزن لوسائل قتالية بحرية، ولم يصدر تعقيب من حماس بشأن ذلك.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 جراء عملية حماس "طوفان الأقصى".

 

الصحة الفلسطينية الشهداء الجرحى حركة حماس غزة

الأكثر قراءة

حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

كعادتها.. مصر تحاول استعادة الهدوء بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟