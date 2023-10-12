استشهاد 1203 فلسطينيين وإصابة 5700 فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

قالت وزارة الصحة: "لقد وصلت حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلًا و180 جريحًا في الضفة الغربية المحتلة".

وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبوالريش، في وقت سابق اليوم: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

استشهاد 30 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

واستشهد 30 فلسطينيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، اليوم الخميس، مع تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

قصف إسرائيلي مستمر

وأوضحت المصادر أن 15 آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا فوق رءوس ساكنيه في شمال قطاع غزة.

هجمات إسرائيل على قطاع غزة

وحسب المصادر، استهدفت هجمات إسرائيل أحياء سكنية ودمرت عشرات المنازل وبرجًا سكنيًا بالكامل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ يوم السبت الماضي 1100، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5300 نحو 60% منهم من الأطفال والنساء.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن سلاح الجو قام بالقضاء على محمد أبوشمالة، القيادي في القوة البحرية التابعة لحركة حماس في منطقة رفح.

وذكر الجيش في بيان أنه تم استخدام منزل أبوشمالة كمخزن لوسائل قتالية بحرية، ولم يصدر تعقيب من حماس بشأن ذلك.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 جراء عملية حماس "طوفان الأقصى".