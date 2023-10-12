الدفاع المدنى الفلسطينى: مقبلون على كارثة حقيقية ومجازر إبادة جماعية فى غزة

أكد محمود بصل، متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة استهداف المنازل في غزة فوق رءوس أصحابها، مؤكدًا أن القطاع مقُبل على كارثة حقيقية ومجازر إبادة جماعية في غزة إن لم يتم التدخل الفوري.

وقال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، في حديث لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إنسانية بقطاع غزة، فضلًا عن استخدامه لصواريخ والفوسفور الأبيض في قصف جميع مناطق غزة، وأيضًا قصف الطرق المؤدية إلى المستشفيات في غزة، مما يعوق حركة سيارات الإسعاف.

وكشف عن أن نتيجة هذا القصف المستمر، فإن عددًا كبيرًا من الشهداء تحت أنقاض المنازل المهدمة في غزة، وعائلات عديدة مُسحت من السجل المدني.

طواقم الدفاع المدني تحاول بإمكاناتها المتاحة انتشال الشهداء والجرحى

وأكد متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقم الدفاع المدني تحاول بإمكاناتها المتاحة انتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض في غزة، ولكن نحتاج إلى معدات وآليات ثقيلة لإنقاذ المصابين من تحت أنقاض المنازل المهدمة.

من جانبه، أعلن بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، اليوم الخميس، عن أن هناك 10 شهداء جدد وعشرات الجرحى في قصف منازل بمخيم الشاطئ في غزة، مضيفًا أن مخزون الوقود في مستشفيات غزة يكفي يومًا أو يومين.

وأوضح أن طواقم الإسعاف بوزارة الصحة انتشلت في وقت سابق فجر اليوم الخميس، جثامين 18 شهيدًا، ونقلت عددًا من الجرحى إلى المستشفيات بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، وأوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.