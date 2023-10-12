وزير الخارجية: محاصرة المدنيين فى غزة وتجويعهم وتهجيرهم أمر مرفوض تمامًا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن استهداف المدنيين في غزة تحت أي ظرف وبأي مبرر أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أنه ليس هناك أي نوع من التبرير لاستهداف المدنيين.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن تعريض المدنيين للقتل والمحاصرة والتجويع والتهجير أمر مرفوض تمامًا، ولا يتسق مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني أو مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان.

كما أكد وزير الخارجية المصري أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر، ويجب التعامل مع هذه الحقوق دون ازدواجية.