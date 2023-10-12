الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

76 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 76692 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17418 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و903 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفات عن الدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائى، و92 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حملات مرورية على الطرق بالقاهرة والجيزة لرصد المخالفات

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ضبط 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة المقررة وزارة الداخلية الطرق السريعة

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