ضبط 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64925 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

وضبط 16100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و538 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائى، و1202 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة شروط التراخيص، و2 دراجة نارية مخالفة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.