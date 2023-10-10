الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 70 ألف مخالفة مرورية بحملات أمنية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (70322) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، ضبط (18247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (484) مخالفة السير بدون تراخيص، (14) مخالفات موقف عشوائى، (1191) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (3) مخالفات شروط التراخيص، (7) دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور قائدي السيارات مخالفة مرورية

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