الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية: يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطينى باحترام دون ازدواجية

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر، ويجب التعامل مع هذه الحقوق باحترام دون ازدواجية.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن "هناك حدودًا لأي عمل عسكري يستهدف كيانات، لكن دون أن يكون لمثل هذا القدر من التدمير الحادث والآثار على النساء والأطفال وكبار السن، وكل ذلك يجب أن يؤخذ في إطاره ووضعه السليم".

وأضاف: "نأمل أن يكون لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أثر في احتواء التصعيد والأزمة والعمل على استعادة استقرار المنطقة"، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني على مدار سنوات طويلة من عدم الاستقرار ومن تواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية، وأيضًا من مخاطر متصلة بالإرهاب والفكر المتطرف وتدخلات خارجية وفقدان للأمل وانسداد الأفق السياسي للشعب الفلسطيني.

سامح شكري وزيرالخارجية فلسطين القضية الفلسطينية اكسترا نيوز

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