الليلة.. المهرجان الختامى لنوادى المسرح يقدم "أون أير" و"فتوات بولاق"

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الخميس، عرضين مسرحيين، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبوالعلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "أون أير"، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء، وهو لفرقة المنصورة المسرحية، تأليف شادي السعيد، وإخراج حسين العراقي.

تدور الأحداث في اللحظات الأخيرة لحياة أحد الشباب الذي قرر الانتحار، ولكن أثناء تلك اللحظات يسترجع الشاب العديد من ذكريات حياته والشخصيات المهمة بها، مثل البيت المفكك الذي ساهم في إضعاف شخصيته بسبب الأم والأب، وصديقته التي كان يحبها، وصديقه القديم الذي كان يعاني هو الآخر من مرض الاكتئاب بسبب الظروف المحيطة بهم، وتتوالى الأحداث.

أما العرض المسرحي الثاني لفرقة كفرالشيخ المسرحية، ويحمل عنوان "فتوات بولاق"، وهو من تأليف نجيب محفوظ، إعداد وإخراج أحمد عمارة، ويعرض في تمام الثامنة مساء.

تدور الأحداث حول لحظة اختيار تقع على عاتق صبي مبيض نحاس بحارة بولاق أبوالعلا في أواخر أربعينيات القرن الماضي، إما أن يقتل حميدة حب صباه لينضم لجماعة الفتوات الذي يرأسها الفتوة عباس، والذي يضع له تلك العقدة ليثبت جدارته بمكانه الجديد في عصبة الفتوات، ولا يخيره حتى في الرجعة.

يشار إلى أن المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، وتصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض، يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.