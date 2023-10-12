شهد تعداد سكان فلسطين 2023 زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ويكثر التساؤل عن تفاصيل تعداد سكان فلسطين 2023 عبر جوجل، ليصل في آخر تحديث له إلى حوالي 5.4 مليون نسمة مقابل 4.6 مليون نسمة في عام 2021 برغم التضييق والحصار المفروض من الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل تعداد سكان فلسطين 2023.. ارتفاع ملحوظ لـ5.4 مليون نسمة رغم الحصار

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل تعداد سكان فلسطين 2023

تفاصيل تعداد سكان فلسطين 2023

كشف موقع "jewish virtua llibrary" اليهودي، أن دقة الإحصاءات الرسمية الفلسطينية مثيرة للجدل، حيث يؤكد البعض أن ما يقرب من 2.68 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية و1.98 مليون آخرين في قطاع غزة، ليصبح الإجمالي 4.6 مليون نسمة تقريبًا في عام 2021.

وتابع أن تعداد سكان فلسطين انخفض في عام 2021 عن ما كان عليه في 2020، حيث بلغ في 2020 قرابة 5.16 مليون نسمة، أي أنه انخفض بنسبة 5% خلال عام 2021، ليعود للارتفاع مرة أخرى بحلول عام 2023.

بينما أكد موقع "ورلد ميترس" الدولي، أن عدد السكان الحالي لدولة فلسطين يبلغ 5.4 مليون نسمة حتى اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، وفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، مقابل 5.37 مليون نسمة في منتصف العام.

وأضاف أن عدد سكان دولة فلسطين يعادل 0.07% من إجمالي سكان العالم، وتحتل دولة فلسطين المرتبة رقم 121 في قائمة الدول (والتبعيات) من حيث عدد السكان، وتبلغ الكثافة السكانية في دولة فلسطين 892 نسمة لكل كيلومتر مربع (2،311 نسمة لكل ميل مربع)، تبلغ المساحة الإجمالية للأرض 6،020 كيلومتر مربع (2،324 ميل مربع) باستئناء الأراضي المحتلة، و82.9% من السكان حضريون (4،452،704 نسمة في 2023)، ومتوسط العمر في دولة فلسطين هو 19.6 سنة.

السر وراء استمرار زيادة تعداد سكان فلسطين 2023 رغم الحرب

وأفاد موقع "World Population Review" بأن معدل المواليد الأعلى من المتوسط في فلسطين أدى إلى إبقاء معدل النمو السنوي للسكان مرتفعا للغاية خلال العقود القليلة الماضية، بالرغم من الحرب المستمرة.

وتابع أنه على الرغم من صافي الهجرة السلبية المستمرة، إلا أن عدد السكان مستمر في التضخم بينما تلد المرأة المتوسطة في فلسطين حوالي 4 أطفال، وقد تباطأ معدل النمو إلى حد ما في السنوات الأخيرة، ولكن ليس بشكل كبير، واعتبارًا من عام 2019، كان عدد السكان في فلسطين ينمو بنسبة 2.65% سنويًا.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر اتجاه انخفاض معدل النمو في السنوات القادمة، وتُشير التوقعات الحالية إلى أن معدل النمو السنوي في فلسطين سيبلغ ذروته عام 2020 عند 2.68% قبل أن ينخفض أكثر من نقطة مئوية كاملة بحلول عام 2050، وإذا صحت هذه التوقعات، سيقترب عدد سكان فلسطين من 6.7 مليون نسمة في عام 2030 ويصل إلى 8.2 مليون نسمة في عام 2040 و9.7 مليون نسمة بحلول عام 2050.