الاحتلال يرفض دخول أطباء من مصر أو الضفة إلى قطاع غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن إسرائيل ترفض دخول أطباء من الضفة أو مصر إلى قطاع غزة.

وأشارت الكيلة، في تصريحات نقلتها فضائية "العربية"، إلى أن غزة قد تشهد انتشارًا للأوبئة، وكارثة بيئية تمتد لخارج القطاع، مشيرة إلى مقتل أكثر من 50 من الطواقم الطبية في القصف الإسرائيلي على غزة.

معاناة من الحصار

وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير، إلى أن غزة في حالة خراب، وأن الفلسطينيين يُعانون من حصار مستمر منذ 16 عامًا، بينما تستهدف قوات الاحتلال الجامعات والمساجد في أحدث صراع اندلع بين إسرائيل وفلسطين.

غزة في حالة خراب

ولفت التقرير إلى أن غزة في حالة خراب حاليًا، بينما تواصل القوات الإسرائيلية هجماتها، ويواجه القطاع أكبر أزمة إنسانية حتى الآن مع استمرار الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين.

ومنذ بدء الصراع قبل خمسة أيام، قُتل ما يقرب من 1000 شخص بسبب الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، في حين أصيب 5000 آخرين، وتضرر مئات الأطفال والأسر.

ومع إيقاف تشغيل آخر محطة للطاقة ووصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى، أدى "الحصار الكامل" الأخير للقطاع إلى قطع جميع الكهرباء والغذاء والمياه دون أن يكون هناك طريق للهروب متاح للمواطنين اليائسين.

غزة في التاريخ

ولفت التقرير إلى أنه في عام 1993، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي بتوقيع اتفاقيات أوسلو، مع منح الفلسطينيين سيطرة محدودة في غزة والضفة الغربية مع إقامة دولتهم بعد خمس سنوات ولم يحدث هذا أبدًا؛ بسبب التوترات المستمرة، حيث تتهم إسرائيل الفلسطينيين بالتراجع عن الاتفاقيات الأمنية.