الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث حكومة فلسطين: ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلى على غزة حرب إبادة جماعية

الدكتور إبراهيم ملحم
الدكتور إبراهيم ملحم

قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن ما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة  هو حرب إبادة جماعية تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث تقوم بإبادة على عشرات العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها.

وشدد خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، صباح اليوم الخميس، على أن غزة اليوم تحترق تحت نيران الطائرات الإسرائيلية والدبابات والبوارج الحربية والزوارق التي تلقي حممها على المدنيين العزل في بيوتهم.

لا ملاذ آمنًا الآن في غزة

وأكد أنه لا ملاذ آمنًا الآن في غزة، حيث تُقصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وتُقطع المياه والكهرباء والوقود، متابعًا: تدخل غزة في حالة من الموت البطيء، حيث يعاني السكان من الموت بالطائرات والقصف، والموت بسبب نقص المواد الطبية والغذائية، فيموت الجرحى بالمئات ولا قدرة لسيارات الإسعاف التي قصفت للوصول إليهم، مؤكدًا أن هذا يوضح نهج إسرائيل من عقيدة الموت والحرق والإبادة التي توعد بها نتنياهو وبن غفير وأنكروا على الشعب الفلسطيني وجود ما اسمه فلسطين.

غزة الحكومة الفلسطينية حرب إبادة جماعية حرب قصف المستشفيات

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