البحيرة تكرّم الفائز بالمركز الرابع بالمسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم

كرمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الطالب محمد سلامة العشري بالصف الثالث الإعدادي بمعهد أبو المطامير الإعدادي الثانوي وذلك لتفوقه في حفظ القرآن الكريم وفوزه بالمركز الرابع على مستوى العالم بالمسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالطلاب المتفوقين علميًا وثقافيًا ودينيًا.

شهادة تكريم وجائزة مالية للطالب

وقدمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة التهنئة للطالب ومنحته شهادة تكريم وجائزة مالية، معربة عن سعادتها البالغة بالطالب لتفوقه وحفظه القرآن الكريم بالتفسير والتجويد، كما أكدت أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقًا وسلوكًا لكل أبنائنا، مطالبة بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته.

التشجيع على حفظ كتاب الله

هذا وقد رحب الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية بنائب محافظ البحيرة مشيدًا بدورها ودعمها للمعاهد الازهرية وحرصها الدائم على تشجيع حفظة القران الكريم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الازهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع.

حضر التكريم الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، اللواء محمد عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، محمد أيوب مدير إدارة أبو المطامير الازهرية.

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قد استهلت زيارتها اليوم لمركز ومدينة أبو المطامير بافتتاح معرض لتقديم المواد الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة.