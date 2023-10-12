الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد معرض أبوالمطامير لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم، "معرض أبوالمطامير" للسلع الغذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لكل السلع الغذائية والمستلزمات والخضر والفاكهة والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وذلك بحضور اللواء محمد عيسى عمار، رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسعار الاقتصادية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

معرض للسلع الغذائية بمدينة أبوالمطامير 

كما قامت الدكتورة نهال بلبع بتعديل أسعار عدد من السلع لتكون مناسبة للمواطنين، وشددت على ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضة، وكذا توافر كل الاشتراطات الخاصة بحفظ السلع والمنتجات، مع الاهتمام بمتابعة الجودة الخاصة بجميع الخضروات والمواد الغذائية التى يتم عرضها في المجمع.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة وبالأسعار المخفضة وبجودة عالية، وذلك من أجل المساهمة فى الحد من ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل العديد من التجار والموردين.

التوسع في فتح المعارض والمنافذ

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى جهود محافظة البحيرة في التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار فى محافظة البحيرة. 

كما شددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة كل صور الاحتكار ومحاربة الغلاء، مع التوجيه فى فتح العديد من المعارض الخاصة بتقديم الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية للمواطنين فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

معرض للخضروات معرض للمواد الغذائية معرض ابوالمطامير سلع مدعمة محافظة البحيرة

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