ضبط 40 ألف عبوة غذائية غير مطابقة للمواصفات فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، واستكمالًا للحملات التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية، وتحت إشراف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وبالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بدمنهور، تشكلت حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية.

حملة مكبرة للرقابة على الأسواق

أسفرت تلك الحملة عن ضبط الآتي: "أربعين ألف عبوة" مختلفة الأصناف والأوزان بإجمالي وزن 13 طن بأحد مصانع تصنيع العصائر والمربات والكاتشب بناحية مركز دمنهور بقصد التصدير للخارج.

وعقب وروود نتائج تحليل عينات من أصناف "مربى توت بالفراولة وكاتشب طماطم ومربى جزر" غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط هذه الأصناف سالفة الذكر والمقسمة على النحو التالي: 20 ألف عبوة زجاجية منتج نهائي من صنف مربى توت بالفراولة زنة العبوة 350جم بإجمالي وزن 7 أطنان، وعدد 10 آلاف عبوة زجاجية منتج نهائي من صنف مربى جزر زنة العبوة 300 جم بإجمالي وزن 3 أطنان.

ضبط 10 آلاف عبوة زجاجية من الكاتشب

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 آلاف عبوة زجاجية منتج نهائي من صنف كاتشب طماطم زنة العبوة 300 جم بإجمالي وزن 3 أطنان، وتم تحرير محضر ضبط بذلك وقيد المحضر بمركز شرطة دمنهور والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وتمت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد حراز، مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومحمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.