الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل عقد اجتماع اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل وذلك بحضور مديرى الإدارات ومقرري اللجان الفرعية للطفولة والأمومة بالمراكز والمدن، وذلك تفعيلًا للدور الكبير الذى تقوم به المحافظة فى دعم الأطفال والعمل على تنمية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم باعتبارهم رجال الغد وأمل المستقبل فى حمل لواء البناء والتقدم والتنمية.


وخلال الاجتماع أكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، الدور الهام الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة فى حماية المرأة والطفل خاصة من الناحية النفسية، مؤكدا ضرورة التنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات لتكثيف دور التوعية بدور الأسرة فى التعامل الجيد مع الأطفال وتربية الأبناء بطريقة سوية.

 

كما أشار السكرتير العام إلى اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرأة المصرية، والذى ظهر جليًا فى كافة المناسبات وأثمر عن تمكين المرأة المصرية وإثبات جدارتها فى كافة المناصب. 

خطورة تعرض الأطفال لمشاكل التنمر
 

ومن جانبها أكدت الدكتورة أندريا أنور أستاذ بكلية الطفولة المبكرة، خطورة تعرض الأطفال لمشاكل التنمر والتحرش داخل الأسر وبالمدارس والذى يؤثر على نفسية الطفل مما قد يعرضه للاكتئاب أو الانتحار، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأطفال بالمدارس خاصة فى المرحلة العمرية من 5 سنوات وحتى 11 سنة حيث تزداد بها حالات التنمر.

كما أشار فضيلة الشيخ  يحيى عبد العاطى  مدير الإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف، إلى دور الأم والأسرة فى تقديم مضمون فكرى جيد للأطفال، مشيرًا إلى دور وزارة الأوقاف فى تنمية الواعظ الدينى ومحاربة الفكر المتشدد والمتطرف وحث الأطفال على المواطنة.

 

وأشار إلى أن النشاط الصيفى هذا العام قد ضم مليون و200 ألف طفل وذلك لبناء الوعي لديهم، وتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، مؤكدًا إن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلتهم العمرية.

 

كما أشار السكرتير العام إلى جهود الدولة في التوعية ضد ظاهرة التنمر، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأزهر والكنيسة وكافة الجهات المعنية لتكثيف جهود التوعية، مؤكدا على الدور الكبير المنوط به الأخصائيين الإجتماعين بجميع المدارس والمراحل الدراسية المختلفة لتوعية الطلاب  بخطورة التنمر،والذي يعد جزء من الايذاء النفسى الذي يتعرض له الأطفال، وكذا بث قيم الولاء والإنتماء وتنمية القيم العامة لديهم.

الأطفال العنف ضد الاطفال التنمر ضد الاطفال محافظة البحيرة محمد شوقي

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