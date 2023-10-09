تشكيل لجان مرورية لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالبحيرة

قال علي دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة، إنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي، بنطاق المحافظة، لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "قش الأرز- حطب الذرة وغيرهما".

يأتى ذلك بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز بنطاق المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة

وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة إلى أن الجهاز من خلال الميكنة الزراعية يقوم بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية، موضحا أن مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها بنطاق المحافظة تقوم بتقديم الدعم الفنى للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية كعلف للماشية وسماد خالٍ من الأمراض وبذور الحشائش، والتأكيد على خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

لجان فحص عوادم السيارات

كما تنتشر لجان فحص عوادم السيارات على الطرق، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور البحيرة وشرطة المسطحات والبيئة، وتم أيضا التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة، وعدم إهدار هذا المورد الهام وتجنب العقوبة الواردة بالقانون.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بمجهودات وزارة البيئة لمكافحة تلوث الهواء، بما يعرف بالسحابة السوداء، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية، ولا بد من تفعيل دور المواطنين جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق ودعم سياسة الدولة في هذا الشأن، وكذا ضرورة تبني وتفعيل كافة الإجراءات الاستباقية للتكيف مع أي تغیرات مناخية متوقعة.

وتناشد محافظة البحيرة المزارعين عدم حرق المخلفات الزراعية بكافة أنواعها "قش أرز- حطب ذرة"، وذلك لخطورة الحرق المكشوف، لما له من أضرار صحية وبيئية واقتصادية خطيرة، ولتفادى تعرضهم لعقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفذيه، حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح من 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه، والسجن لمدة عام، أو إحدى العقوبتين، ويتم رصد أي مخالفات من خلال القمر الصناعي الذي يعطي موقع نقاط الحرق بدقة عالية.