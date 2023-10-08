ختام فعاليات دورة الأبحاث الإكلينيكية بـ"صحة البحيرة"

شهد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم، اختتام الحضور الفعلي لفعاليات دورة الأبحاث الإكلينيكية التي تنظمها وحدة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية، تحت إشراف الدكتور رضا رزق، مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد قطرى، على أن تستأنف غدًا آخر محاضرة لفعاليات الدورة، أون لاين.

وأكد هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الدورة تمت فعالياتها خلال الفترة من ٤ /٩ وتستمر حتى ٩ /١٠/ ٢٠٢٣، وتجمع الدورة كوكبة من المحاضرين داخل مصر، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح الدورة فى حضور الدكتور جمال عمران، عميد كلية الصيدلة ونائب رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد وصفي، أستاذ علم الأدويه والسموم بكلية الصيدله جامعة دمنهور، والدكتورة ريم بسيوني، وكيل كلية التمريض للدرسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير عبدالفتاح، وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

أهمية البحث العلمي

وفى كلمته أمام الحضور وجه الدكتور هاني جميعة، التحية والشكر للجميع، ووجه حديثه نحو أهمية البحث العلمي، مؤكدًا أن هذا ما نحتاجه بالفعل، وأن الدورة ليست شهادة فقط وإنما لابد من تطبيق ما تعلمناه للاستفادة منه وإفادة المجتمع، وأكد على الجميع بدعمه الدائم وتوفير كل المطالب والاحتياجات لهم.

وألقى الدكتور رضا رزق، مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، اليوم، محاضرة عن النشر الدولي، وقام بعدها بتسليم الشهادات للمتدربين، وذلك بقاعة التدريب بالمديرية.