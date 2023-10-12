رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية

خلال حولته في مدينة باديا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم الخميس في مدينة باديا في أكتوبر الجديدة أحد مشروعات القرية الذكية، إن الدولة حريصة على دعم التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء أن المشروع الحالي الذي نحن فيه هو مشروع مع القطاع الخاص وهو مشروع سكني تعليمي تنموي، لافتًا إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.

مشروعات القرية الذكية



ويتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة باديا في أكتوبر الجديدة، أحد مشروعات القرية الذكية بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة بالم هيلز.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.