القاضى الأمريكى فرانك كابريو: لست دائما طيبا وأحيانا أضاعف الغرامات

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة ON، لأول مرة على الشاشات المصرية، القاضي الأمريكي فرانك كابريو، صاحب أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القاضي الأمريكي الأشهر عالميًا فرانك كابريو، إنه ليس دائمًا طيبًا في أحكامه، فهو كما يلغي الغرامات في بعض القضايا، فإنه أحيانًا وفي بعض القضايا الأخرى يضاعفها، متابعًا: "إذا جاء شخص ما إلى المحكمة، فإن المحكمة هي إجراء رسمي للغاية، وإذا كان أي شخص لا يحترم سلطة المحكمة، الأمر لا يتعلق بشخصي أنا، في بعض الأحيان عندما يتعامل الناس بدون احترام كنت أخلع رداء القاضي وأضعه جانبًا، وأقول أن هذا أمر لا يتعلق بشخصي، ولكنها المؤسسة المسماة بقاعة المحكمة، الأمر يتعلق برمزية المحكمة، إنه أمر يتعلق بشرف وبكرامة النظام القضائي، ليس بي شخصيًا كقاضي، أنا مجرد أداة للمحكمة لكي تؤدي عملها بشكل صحيح، لذلك أقول إذا كان لديكم أي عداوة فوجهوها نحوي وليس نحو المحكمة، وعندما لا تحترمني بهذا الرداء فأنت لا تحترم المحكمة".