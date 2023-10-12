القاضى الأمريكى الأشهر عالميًا يكشف كيفية إصداره أحكام رحيمة دون أن يخرق القانون

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة ON، لأول مرة على الشاشات المصرية، القاضي الأمريكي فرانك كابريو، صاحب أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء الإعلامية منى الشاذلي مع أشهر قاضي في العالم، وجهت له بعض الأسئلة، حيث تساءلت الشاذلي عن سر الحب والدفء الذي يحيط بالقاضي الشهير في كل مكان، ليرد عليها قائلا:" إن الأشياء البسيطة في الحياة مهمة، تلك الأشياء التي يغفل عنها الناس، ربما كل ما يكلفك دقيقة إضافية من حياتك لمساعدة شخص ما وشكره، أو تخرج من دوامة حياتك اليومية قليلًا.. هذا كل ما في الأمر، إنها ليست معادلة معقدة، كل ما في الأمر كيف تستطيع إدارة نفسك، ولذلك أقوم بفعل أشياء بسيطة للغاية".

القاضي الأشهر عالميًا: لا أنتهك القانون ولكن سلطتي تمكنني من تخفيف الغرامات

وعن كيفية قيامه بمساعدة الناس والرحمة بهم دون التعدي على القانون، قال: "أنا لا أنتهك القانون، حقيقة الأمر أن كل حالة مختلفة عن الأخرى، وظروف كل إنسان مختلفة عن الآخر، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تتخذين قرارًا بشأن أم مطلقة ولديها خمسة أطفال، كانت تصطحب أطفالها إلى المدرسة، وعليها مرافقتهم وإعادتهم للخارج مرة أخرى وهكذا، بالتالي ستكون تسببت في عدد كبير من المخالفات المرورية، هي لم ترتكب خطأ، فهي كانت أمام خيارين، إما ألا توصل أطفالها للمدرسة، أو أن تسعى لإكمال تعليمهم، وبعد ذلك تأتي إلى المحكمة وعليها غرامات لا يمكنها دفعها على الإطلاق، بالتأكيد لا تستطيع دفع قيمتهم ولا يمكنها دفع الغرامات، ثم يملي عليهم القانون أن يضعوا القفل على عجلة القيادة، والذي من شأنه أن لا يجعلها قادرة على قيادة السيارة، وإذا لم تدفع، سيتم سحب السيارة ويذهب المبلغ إلى الشركة التي قامت بسحب السيارة، شركة السحب تتقاضى 125 دولارا لقطر السيارة، و30 دولار في اليوم لتخزينها، التكلفة قد تصل إلى ألف دولار وهكذا، وهي لا تستطيع دفع هذا المبلغ أبدًا، ولن تستطيع حتى استعادة السيارة إلا إذا دفعت الغرامة، لديها 5 أطفال وماذا عساها أن تفعل.

وتابع: "تلك هي الظروف الإنسانية، لأن ظروف كل إنسان تختلف عن الآخر، هل تلك السيدة شخص سيء، هل هي شخص يستمتع بخرق القانون؟ فهل من المفترض أن أقول إن القانون ينص بأن نسحب سيارتها ونحجزها، القانون هو القانون فالقانون ينص على أوقع غرامة بقيمة 500 دولار، بالإضافة إلى الجنح الأخرى، ولكن سلطتي كقاضي تمكنني من تغيير ذلك، فالنظام القضائي في الولايات المتحدة يمنحك هذه المساحة، وهذا ما نسميه التخفيف وبالتالي أنا أخفف الغرامة.. أنا أتحدث عن الأمور المدنية وليست المسائل الجنائية، هؤلاء أشخاص أصحاب نوايا حسنة ويحاولون كسب لقمة العيش، ويكدحون في العمل.