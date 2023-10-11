الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تتعرض لهجمات شرسة تخالف القوانين الدولية والإنسانية

كشف محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ومدير الإسعاف والطوارئ، عن تفاصيل تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن غزة تتعرض لإبادة جماعية للمدنيين.

وأضاف أنه في اليوم الخامس على التوالي يتعرض الجميع لهجمات عنيفة وشرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لهجمات شرسة تخالف القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني أخذ على عاتقه أن يكون المستجيب الأول في حالات الطوارئ، موضحًا أن حجم الهجمة أكبر بكثير من السيناريوهات التي تم إعدادها من خلال خطط الاستجابة والتأهب.